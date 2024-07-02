بوابة مرور السيارات المتطورة تعمل بالريموت والكارت ويمكن اضافة جهاز بصمة الوجه حسب الرغبة مكونات بوابة مرور السيارات المتطورة : وحدة التحكم الذراع الذي يصل طوله من 4 الي 6 متر ريموت كنترول فوتوسيل حتي لا يسقط الذراع علي السيارة اثناء المرور يمكن الدخول والخروج ايضا بواسطة عدة طرق اخري: اضافة loop مستشعر عند مرور السيارة عليه تفتح البوابة تلقائيا اضافة زر في غرفة الحارس قارئ الكروت والملصقات عن بعد UHF يمكن ربط بوابة مرور السيارات المتطورة مع نظام التذاكر المدفوع يمكن ربط بوابة مرور السيار