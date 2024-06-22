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بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات تنظيم وأمان حركة الأفرا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلفة تعمل بالبصمة والرقم السري حركة مرور احادية الاتجاه وثنائية الاتجاه حسب الطلب تتصل مباشرة بالكمبيوتر لسحب البصمات اشارة ضوئية توضح للفرد اتجاه المرور عند انقطاع التيار يسقط الذراع تلقائي تنظيم وضبط حركة الدخول والخروج بدقة الحفاظ على أمن وسلامة المنشأة ومنع دخول غير المصرح لهم توفير سجل كامل لحركة الأفراد داخل المنشأة التمييز بين موظفين وزوار من خلال أنظمة التعريف المختلفة تعزيز الشعور بالأما
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|momen
|التليفون:
|0535301349
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|العنوان:
|- الياسمين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274678
يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتا.
22/6/2024
نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
20/6/2024
نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
20/6/2024
طابعات الكروت البلاستيكية نوعين طابعه كروت وجه واحد وطابعة كروت بلاستيكية وجهين ياتى مع طابعة الك.
19/6/2024
ابتعد عن التأخير والازدحام مع بوابات الدخول والخروج للأفراد! تصميم قوي وفعال لضمان سهولة وسرعة المرو.
10/6/2024
بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
9/6/2024
بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
9/6/2024
نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
7/6/2024
نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - .
4/6/2024
اجهزة صفوف الانتظار وتنظيم صفوف الانتظار وترتيب الصفوف وتنظيم الطوابير للتواصل نعمل على توريد وتركي.
4/6/2024
أجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء وترتيب الطوابير وترتيب العملاء نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع .
29/5/2024
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28/5/2024
مصدات امنية ارضية هيدروليكية تواصل معنا ونحن في خدمتكم نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق ا.
27/5/2024
بوابات مواقف السيارات الالكترونية نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القص.
22/5/2024
نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
21/5/2024
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