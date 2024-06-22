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بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات تنظيم وأمان حركة الأفرا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات تنظيم وأمان حركة الأفرا - في الرياض السعودية

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بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلفة تعمل بالبصمة والرقم السري حركة مرور احادية الاتجاه وثنائية الاتجاه حسب الطلب تتصل مباشرة بالكمبيوتر لسحب البصمات اشارة ضوئية توضح للفرد اتجاه المرور عند انقطاع التيار يسقط الذراع تلقائي تنظيم وضبط حركة الدخول والخروج بدقة الحفاظ على أمن وسلامة المنشأة ومنع دخول غير المصرح لهم توفير سجل كامل لحركة الأفراد داخل المنشأة التمييز بين موظفين وزوار من خلال أنظمة التعريف المختلفة تعزيز الشعور بالأما
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: momen
التليفون: 0535301349

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العنوان: - الياسمين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274678

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21/5/2024
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