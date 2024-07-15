بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج

جهاز امني محكم للتحكم في دخول وخروج السيارات والمركبات للمواقف العامة والخاصة تعمل علي تنظيم المرور لا يسمح باللدخول الا للسيارات المصرح لها بالدخول مكونات البوابة: وحدة تحكم ريموت كنترول ذراع يمتد من 4:6 متر فوتوسيل لمنع انزلاق الذراع علي السيارة كما يمكن التحكم في الدخول والخروج عن طريق: الكارت والرقم السري قارئ الملصقات والكروت اضافة (loop) مستشعر عندما تمر عليه السيارة تفتح البوابة اوتوماتيك اضافة زر في غرفة الحارس ضمان عامان ضد عيوب الصناعة التدريب والتركيب مجانا دعم فني متواصل وخدمة ما