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بوابات مرور الافراد بوابة دخول الافراد للشركات والنوادي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|جهاز امني محكم يجعلك تتحكم في الاشخاص الذين يدخلون او يخرجون الي شركتك او النادي الخاص بك متوافر منها tripod-flab-swing حركة مرور احادية الاتجاه او ثنائية حسب رغبتك تتصل مباشرة بجهازك الكمبيوتر بواسطة كابل شبكة تعمل ببصمة الاصبع والوجه والكارت اطلب الان ومتشلش هم الضمان لاننا بنديك ضمان سنتين علي الاجهزة ضد عيوب الصناعة دعمنا الفني لمدة عام مجانا التدريب والتركيب مجانا داخل فروعنا فروعنا : الرياض - جدة - خميس مشيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|momen
|التليفون:
|0535301349
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|العنوان:
|- خميس مشيط
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276128
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