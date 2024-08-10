بوابات سيارات الكترونية للبيع

تحتاج مواقف السيارات والجراجات الى بوابات الكترونية للسيارات تقوم بتنظيم حركة دخول وخروج السيارات ولا تسمح بمرو السيارات الا المصرح لهم فقط بدخول هذا الموقف أو هذه المنشأة بوباات السيارات الألكترونية يمكتها العمل بأكثر من طريقه فيمكنها الفتح والغلق عن طريق زر مخصوص عند الموظف المختص أو بالريموت أو بالكارت وطبعا يمكن فتح أو غلق البوابه يدويا فى حالة انقطاع الكهرباء