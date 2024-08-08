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بوابات دخول فلاب بارير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول فلاب بارير - في الرياض السعودية

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لعل بوابات الأفراد قطعة هامة للعديد من المنشئات مثل الفنادق والشركات والمشافى والمراكز التعليمية والأندية الرياضية تقوم شركتنا بتوريد وتركيب وتشغيل بوابات افراد ترانستيل فى أي مكان داخل المملكة العربية السعودية كما أن لدينا ضمان على المنتج لمدة عامين ضد عيوب الصناعة نمتلك فريق مهني مدرب للقيام بالصيانة في كل الأوقات بوابات افراد ترانستيل - بوابات الكترونية للأفراد - بوابات منية للتحكم في دخول الافراد - بوابات الكترونية لمرور الأشخاص بوابات دخول وخروج الافراد - بوابات افراد ترانستيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 8/8/2024
رقم الإعلان: 2280869

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات امنية لدخول وخروج الافراد - في الرياض السعودية

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات امنية لدخول وخروج الافراد بوابات مرور الافراد والموظفين تعمل البوابات على تنظيم حركة مرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

8/8/2024
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق توفر أقفال الفنادق الإلكترونية التي تعمل بالبطاق.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669 - في الرياض السعودية

مصدات هيدروليكية أمنية تركيب وصيانة 0562297669

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مصدات امنية هيدروليكية ومصدات عامودية نقوم بتصنيع المعدات الأصلية ، صيانة هيدروليك ، إصلاح وصيانة .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

31/7/2024
صورة الاعلان: طابعة كروت بلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعة كروت بلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لصناعة هوية خاصة لمدرستك أو لمصنعك وشركتك فإن طابعات الكروت البلاستيكية تعتبر من اهم الأدوات التي تم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج النادى - في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج النادى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج النادى بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

25/7/2024
صورة الاعلان: وكيل قفل باب الكتروني بالكارت للفنادق - في الرياض السعودية

وكيل قفل باب الكتروني بالكارت للفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونية تقنيةالجيل الثالث للفنادق قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة إصبع وموفرات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

23/7/2024
صورة الاعلان: جهاز تتبع اوروبي الصنع ماركة ريبوتيلا Ruptela FM-Eco4 light S لتتبع المركبا - في الرياض السعودية

جهاز تتبع اوروبي الصنع ماركة ريبوتيلا Ruptela FM-Eco4 light S لتتبع المركبا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تتبع السيارات والمركبات احصل عليه الان من شركة طيف الالماس التجارية بافضل سعر يمنحك استخام مثا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع - في الرياض السعودية

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع - في الرياض السعودية

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا جميع انواع بوابات السيارات الايطالية وغيرها من الانواع باطوال اذرع مختلفة على حسب المنشأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

باتت مسألة السلامة والأمن مسألة أساسية للعديد من المنشأت والشركات مما يحعلها تبحث عن الوسائل التى ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج - في الرياض السعودية

بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز امني محكم للتحكم في دخول وخروج السيارات والمركبات للمواقف العامة والخاصة تعمل علي تنظيم المرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف - في الرياض السعودية

وكيل ارقام انتظار العملاء وتنظيم الصف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شركه أجواء نظام ترتيب الصفوف والطابور وترتيب العملاء تواصل معنا ونحن في خدمتكم نظام ترتيب الصفوف وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات - في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: نظام انتظار العملاء - في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

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12/7/2024
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