بوابات انذار لمحلات الملابس zkteco للمولات و المحلات الكبيره في اسكندرية

اذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد ان تمنع السرقات داخل المحل نهائيا، اليك احدث تكنولوجيا اجهزة انذار السرقة المصممة والمصنعة خصيصا لمحلات الملابس، حيث الدخول والخروج بأمان من البوابة . في حالة الخروج و(tag) مثبت في الملابس فسيقوم جهاز الانذار بإطلاق انذار بصوت عال جدا لتنبيه الأمن او موظفي المحل لايقاف الشخص السارق. يوجد اكثر من نوع من tags علي حسب احتياج العميل كما انها تناسب الاصناف المختلفه وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 012