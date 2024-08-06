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بوابات انذار لمحلات الملابس zkteco للمولات و المحلات الكبيره في اسكندرية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|اذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد ان تمنع السرقات داخل المحل نهائيا، اليك احدث تكنولوجيا اجهزة انذار السرقة المصممة والمصنعة خصيصا لمحلات الملابس، حيث الدخول والخروج بأمان من البوابة . في حالة الخروج و(tag) مثبت في الملابس فسيقوم جهاز الانذار بإطلاق انذار بصوت عال جدا لتنبيه الأمن او موظفي المحل لايقاف الشخص السارق. يوجد اكثر من نوع من tags علي حسب احتياج العميل كما انها تناسب الاصناف المختلفه وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 012
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280544
Display: 2.8” Color LCD Max ID: 500Interface: TCP/IP USB Max Fingerprint: 2000 Max Face: 500 Max Re.
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6/8/2024
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