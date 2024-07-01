بوابات افراد الكنرونيه

(للبيع)
|بوابات دخول وخروج الأفراد أداة هامه لاشك فى ذلك للحفاظ على تدفق سير الأفراد بشكل منظم , كما أنها تعمل على تحديد الأشخاص الذين لهم صلاحية الدخول ومن ثم السماح لهم بذلك , ومنع الغرباء أو من ليس لهم صلحية الدخول من المرور بوابات الدخول الأمنية, بوابات الدخول والخروج, بوابات الكترونية, بوابات الكترونية للمنازل, بوابات دخول الافراد, بوابات دخول الكترونية, بوابات دخول بالبصمة, حواجز بوابات أمنية ألكترونية, ر, سعر البوابات الالكترونية, شركات البوابات الالكترونية فى الرياض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|+966558860700- جازان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275367
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
100 ريال
100 ريال
100 ريال
100 ريال
1 ريال