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بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي - في عمان الأردن

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بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار جربينا ما رح تندمي مع سوفت كلين انتي المرتاحه ايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت عاملات ضيافة لكافة المناسبات للحجز والاستفسار : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275568

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي - في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي

(للبيع)

- في عمان الأردن

بكفي تعب من التنظيف واجى وقت راحتك اطلبي عاملة وارتاحي اصبح بإمكانك الحجز من ( سوفت كلين ) عامله تن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا - في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا - في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

من بعد اليوم لاتشغلي حالك بتنظيف بيتك اتركي شغلك علينا عيشها بإختيارك . . وحسب احتياجك فقط مع سوفت .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

2/7/2024
صورة الاعلان: شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل - في عمان الأردن

شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل

(للبيع)

- في عمان الأردن

شغل البيت صار ضغط و تعب كبير خاصة بالشوب !! معنا الحل سوفت كلين لتوفير خدمة العاملات للتنظيف و التر.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصو.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك - في عمان الأردن

الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

الان لراحتك من تعل التنظيف والتعزيل اتصلي واحجزي عاملتك ولانك ما بترضي الا بالافضل والانظف احنا اجي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: اكيد بيتك بدو تنظيف بالصيف و الشوب ؟نحنا بخدمتك ر - في عمان الأردن

اكيد بيتك بدو تنظيف بالصيف و الشوب ؟نحنا بخدمتك ر

(للبيع)

- في عمان الأردن

اكيد بيتك بدو تنظيف بالصيف و الشوب ؟نحنا بخدمتك كل اللي عليكي تتصلي فينا والباقي اتركيه علينا مع س.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: لانك مدللة و بتحبي تخلي بيتك نظيف مية بالمية نحنا بخدمتك - في عمان الأردن

لانك مدللة و بتحبي تخلي بيتك نظيف مية بالمية نحنا بخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

لانك مدللة و بتحبي تخلي بيتك نظيف مية بالمية نحنا بخدمتك بس شغل البيت ما بخلص لهيك بدل الايد عنا .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/7/2024
صورة الاعلان: شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا - في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

شايله هم كيف رح تنظفي بيتك بهاد الشوب ؟ اتصلي فينا لا تقسمي الايام واللي عليكي عليكي مع سوفت كلين بن.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك - في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك - في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/6/2024
صورة الاعلان: معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك - في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
العنوان:

عمان - الأردن

25 درهم

25/6/2024
صورة الاعلان: معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك - في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا صار وقت التعزيل و هاي مهمتنا و الراحة الك مع الصيف و الشوب صار لازمها تعزيله اتصلوا فينا و اح.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/6/2024
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