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بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمكتبية عاملات مدربات للتعامل مع كافة الاعمال المنزلية راحتك تبدأ مع شركة سوفت كلين لخدمات التنظيف اليوم نوفر لكم عاملات بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت شو بتستنى اتصلي فينا 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284709

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا - في عمان الأردن

بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

28/8/2024
صورة الاعلان: لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها - في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها فقط لدى عاملات سوفت كلين سوفت كلين.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

26/8/2024
صورة الاعلان: نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية - في عمان الأردن

نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية بالاضافة الى سرعة في وصول العاملة يعني ما رح تستني كث.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/8/2024
صورة الاعلان: بدك عاملة مدربة وبخبرة لتريحك من تعب التنظيف ؟اتصلي فينا - في عمان الأردن

بدك عاملة مدربة وبخبرة لتريحك من تعب التنظيف ؟اتصلي فينا

(للبيع)

- في عمان الأردن

بدك عاملة مدربة وبخبرة لتريحك من تعب التنظيف ؟اتصلي فينا بنضمنلك معنا بخبرة عالية لعاملاتنا بعمل ل .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/8/2024
صورة الاعلان: راحتك من التنظيف والترتيب اختصاصنا و المصداقية اساس وعنوان لنا - في عمان الأردن

راحتك من التنظيف والترتيب اختصاصنا و المصداقية اساس وعنوان لنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

راحتك من التنظيف والترتيب اختصاصنا و المصداقية اساس وعنوان لنا لذلك يوفر لكم مكتب سوفت كلين أفضل ال.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

24/8/2024
صورة الاعلان: لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك - في عمان الأردن

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك

(للبيع)

- في عمان الأردن

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تسا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

21/8/2024
صورة الاعلان: لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن - في عمان الأردن

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن

(للبيع)

- في عمان الأردن

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تسا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

21/8/2024
صورة الاعلان: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة - في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

(للبيع)

- في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/8/2024
صورة الاعلان: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة - في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

(للبيع)

- في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 ليره

20/8/2024
صورة الاعلان: لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة - في عمان الأردن

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة

(للبيع)

- في عمان الأردن

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة قد ما حاولتي ما لحقتي ورى الكركبة و التعزيل لانه.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/8/2024
صورة الاعلان: معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك - في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/8/2024
صورة الاعلان: معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك - في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/8/2024
صورة الاعلان: معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه - في عمان الأردن

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان ه.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

18/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا - في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي - في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي

(للبيع)

- في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
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