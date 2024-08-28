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بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمكتبية عاملات مدربات للتعامل مع كافة الاعمال المنزلية راحتك تبدأ مع شركة سوفت كلين لخدمات التنظيف اليوم نوفر لكم عاملات بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت شو بتستنى اتصلي فينا 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284709
بضل التنظيف يتراكم عليكي خاصة بهاد الشوب ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمك.
28/8/2024
لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها فقط لدى عاملات سوفت كلين سوفت كلين.
26/8/2024
نوفر لكم امهر واشطر عاملات لراحتك وبخبرة عالية بالاضافة الى سرعة في وصول العاملة يعني ما رح تستني كث.
25/8/2024
بدك عاملة مدربة وبخبرة لتريحك من تعب التنظيف ؟اتصلي فينا بنضمنلك معنا بخبرة عالية لعاملاتنا بعمل ل .
25/8/2024
راحتك من التنظيف والترتيب اختصاصنا و المصداقية اساس وعنوان لنا لذلك يوفر لكم مكتب سوفت كلين أفضل ال.
24/8/2024
لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تسا.
21/8/2024
لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تسا.
21/8/2024
اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
20/8/2024
اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
20/8/2024
لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة قد ما حاولتي ما لحقتي ورى الكركبة و التعزيل لانه.
20/8/2024
معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
19/8/2024
معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
19/8/2024
معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان ه.
18/8/2024
ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
15/8/2024
ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
15/8/2024
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