بديل الرخام والشيبورد بخصم خاص | شركة خط التميز التجارية

(للبيع)
|الان مع شركة خط التميز التجارية لحلول الديكور المتكامل نوفر لكم أفضل منتجات الديكور المعاصر في الرياض، نقدم حلول احترافية في الديكورات للمنازل أو الفلل والشقق بالرياض. تشمل مايلي الشيبورد بديل الرخام بديل الحجر بديل الخشب المظلات المستخدمة في الحوائط والارضيات وخلفيات الشاشات وغيرها والان يوجد خصم كبير على بعض منتجاتنا حتى نفاذ الكمية يسعدنا تواصلكم 0502275955 0539663886
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة التميز
|التليفون:
|0502275955
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|العنوان:
|- السلى
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|79 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277230
105 ريال