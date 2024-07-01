بدك تنظفي بيتك وحاسة بتعب والشغل ما بخلص ؟ اتصلي فينا ما الك إلا عاملات مؤسسة سوفت كلين ليجوا يخلصوكي من تعب التنظيف وبأكدلك ما حترجعي تحتاري بتنظيفهم مره تانيه لانه بـ تليفون صغير عاملاتنا جاهزات عامله تنظيف يومي ( 6 ساعات يشمل التوصيل ) 25 دينار وايضآ لراحتك نوفر عاملات اسبوعي وشهري مع مبيت جربينا ما رح تندمي مع سوفت كلين انتي المرتاحه للحجز والاستفسار : 0785407409