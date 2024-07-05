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بالطوابق العليا مكتب مقسم بأطلالة علي القناة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بالطوابق العليا مكتب مقسم بأطلالة علي القناة - في أبو ظبي الإمارات

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بالطوابق العليا مكتب مقسم بأطلالة علي القناة - مساحة المكتب : 1,730.00 قدم مربع - المكتب مقسم بالكامل لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : OF964972 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

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العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2276047

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صورة الاعلان: مكتب شاغر فاخر 1،817 قدم مربع جاهز الآن - في أبو ظبي الإمارات

مكتب شاغر فاخر 1،817 قدم مربع جاهز الآن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مكتب شاغر فاخر 1،817 قدم مربع جاهز الآن - مساحة المكتب 1،817 قدم مربع - 1 موقف سيارات - هذا المكتب .

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5/7/2024
صورة الاعلان: مكتب جاهز بالطوابق العليا مساحه 1790 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

مكتب جاهز بالطوابق العليا مساحه 1790 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مكتب جاهز بالطوابق العليا مساحه 1790 قدم مربع * المكتب حاهز بمساحه : 1790 قدم مربع لمزيد من المعلو.

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1/7/2024
صورة الاعلان: مكتب بطابق عالي مفسم بالكامل و بإطلاله علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

مكتب بطابق عالي مفسم بالكامل و بإطلاله علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مكتب بطابق عالي مفسم بالكامل و بإطلاله علي المانجروف * مكتب مقسم بالكامل وباطلالة خلابه علي المانجر.

اتصل

19/6/2024
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