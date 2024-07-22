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بالطوابق العليا ! شقة غرفتين نوم بأطلالة مذهلة

(للبيع)

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صورة الاعلان: بالطوابق العليا ! شقة غرفتين نوم بأطلالة مذهلة - في أبو ظبي الإمارات

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بالطوابق العليا ! شقة غرفتين نوم بأطلالة مذهلة * هذه الشقة تتكون من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة غسيل - تواليت لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP965444 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/7/2024
رقم الإعلان: 2278085

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إطلالة رائعة على البحر | 3 غرف نوم + غرفة نوم مع بلكون

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22/7/2024
صورة الاعلان: استثمر الان | شقة مفروشة |غرفة وصالة مع بلكونة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان | شقة مفروشة |غرفة وصالة مع بلكونة

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استثمر الان | شقة مفروشة |غرفة وصالة مع بلكونة هذه الشقة تتكون من : - غرفة نوم - غرفة معيشة/طعام .
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20/7/2024
صورة الاعلان: انتقل الان لفيلا شاغرة| غرفتين وصالة +حديقة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان لفيلا شاغرة| غرفتين وصالة +حديقة رائعة

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20/7/2024
صورة الاعلان: شقة مفروشة غرفة نوم وصالة &بلكونة مطلّة على البحر - في أبو ظبي الإمارات

شقة مفروشة غرفة نوم وصالة &بلكونة مطلّة على البحر

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شقة مفروشة غرفة نوم وصالة &بلكونة مطلّة على البحر تتكون الشقة من : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام .
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20/7/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية شقه مع غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية شقه مع غرفة خادمة

(للبيع)

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بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية شقه مع غرفة خادمة مكونة من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعا.
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20/7/2024
صورة الاعلان: "دفعة أولى 20% مع خطة دفع لمدة سنة | بدون عمولة" - في أبو ظبي الإمارات

"دفعة أولى 20% مع خطة دفع لمدة سنة | بدون عمولة"

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

"دفعة أولى 20% مع خطة دفع لمدة سنة | بدون عمولة" هذه الشقة مكونة من : - 3 غرف نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة نوم * .
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية - في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية هذا الاستوديو يتكون من : * غرفة نوم / معيشة * مطبخ.
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة بتشطيب عصري | مع تيراس كبير - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة بتشطيب عصري | مع تيراس كبير

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة بتشطيب عصري | مع تيراس كبير ** هذه الشقه تتكون من : - غرفة نوم ماستر مع غرفة ملاب.
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: انتقل الان | شقة رائعة | بأطلاله علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان | شقة رائعة | بأطلاله علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان | شقة رائعة | بأطلاله علي المانجروف * الشقة مكونة من :- - غرفة ماستر - غرفة نوم - غرفة.
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: استثمر في شقة رائعة في طابق عالي و إطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر في شقة رائعة في طابق عالي و إطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في شقة رائعة في طابق عالي و إطلالة رائعة * الشقة مكونة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة /.
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: فرصه استثماريه | استوديوا بدخل كبير ومساحه كبيره - في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثماريه | استوديوا بدخل كبير ومساحه كبيره

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثماريه | استوديوا بدخل كبير ومساحه كبيره * الاستوديو مكون من:- - غرفة نوم / معيشه - مطبخ .
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان ! شقة غرفتين مع اطلاله بحريه خلابه - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان ! شقة غرفتين مع اطلاله بحريه خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان ! شقة غرفتين مع اطلاله بحريه خلابه تتكون هذه الشقة من : - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة .
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اتصل

16/7/2024
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