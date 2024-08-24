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تفاصيل الإعلان
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي كافيه في السعوديه بتبوك مطلوب بنات بارستا وويتر خبره بالكفيهات الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل [email protected]
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sabreen
|التليفون:
|01557776627
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|العنوان:
|hadayq elqopa- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295210
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي مطعم وجبات سريعه في السعوديه بالمدينه العُلا 1/فاست فود 2/مدير اغذيه وم.
24/8/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي مطعم وجبات سريعه في السعوديه بالمدينه العُلا 1/شيفات وجبات سريعه متخصصي.
18/8/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره 1/ مدير اغنيه ومشروبات 2/شيف س.
17/8/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره مدير اغنيه ومشروبات شرط ااسا.
27/7/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره 1/ شيف عمومي 2/ شيف سخن 3/ مد.
21/7/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره مدير اغنيه ومشروبات شرط خبره .
14/7/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره 1/مطور اعمال خبير اقتصادي واست.
10/7/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنور 1/مطور اعمال خبير اقتصادي واستر.
4/7/2024
مطلوب للعمل بالبحرين لدى سلسة مطاعم #شيف الشروط : *يجيد عمل ( البيتزا – كريب – شاورما – بروستد ) .
2/7/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه شيف عمومي خبره بالفنادق الوظيفه للمقيمين داخل مصر ف.
26/6/2024
مطلوب للعمل بالبحرين معلم عصاير ( باريستا ) الشروط : * خبرة لاتقل عن 3 سنوات بمجال العصائر و البار.
23/6/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي فندق في السعوديه 1/ شيف سخن خبره بالفنادق 2/ مدير اغنيه ومشروبات خبر.
23/6/2024
مطلوب للعمل بالسعودية لدى سلسة مطاعم #شيف_عمومى الشروط : *سبق له العمل في مطاعم فراى تشيكن *خبرة .
22/6/2024
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