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بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl - في الجيزة مصر

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كومباكت قواطيع و فواصل حمامات HPL يوجد لدينا انواع الكومباكت hpl ( هندى greenlam – صينى sunfall – فرنسى polyray ) كما يوجد لدينا الكومباكت cdf ( صينى ) باسعار مميزة جدا بالاكسسوارات الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) لكل ما يخص التشطيبات الداخلية من حمامات كومباكت hpl ( المدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات – المصانع - البنوك- الجيمات- الفيلات) توريد و تركيب داخل و خارج القاهرة بعروووض جامدة على الواح و على سعر المتر المربع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قواطيع حمامات كومباكت hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283206

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صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في الجيزة مصر

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات – فواصل حمامات – بارتشن حمامات - في الجيزة مصر

قواطيع حمامات – فواصل حمامات – بارتشن حمامات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركه نورن ديزاين تقدم لكم كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حما.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

12/6/2024
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