بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl

كومباكت قواطيع و فواصل حمامات HPL يوجد لدينا انواع الكومباكت hpl ( هندى greenlam – صينى sunfall – فرنسى polyray ) كما يوجد لدينا الكومباكت cdf ( صينى ) باسعار مميزة جدا بالاكسسوارات الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) لكل ما يخص التشطيبات الداخلية من حمامات كومباكت hpl ( المدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات – المصانع - البنوك- الجيمات- الفيلات) توريد و تركيب داخل و خارج القاهرة بعروووض جامدة على الواح و على سعر المتر المربع