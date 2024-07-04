بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)
|كومباكت قواطيع و فواصل حمامات HPL يوجد لدينا انواع الكومباكت hpl ( هندى greenlam – صينى sunfall – فرنسى polyray ) كما يوجد لدينا الكومباكت cdf ( صينى ) باسعار مميزة جدا بالاكسسوارات الاستانلس ستيل الثقيل 304 ( xdf ) لكل ما يخص التشطيبات الداخلية من حمامات كومباكت hpl ( المدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات – المصانع - البنوك- الجيمات- الفيلات) توريد و تركيب داخل و خارج القاهرة بعروووض جامدة على الواح و على سعر المتر المربع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قواطيع حمامات كومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283206
1 جنيه
1 جنيه