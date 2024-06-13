ايجار هيونداي توسان 2023

هيونداي توسان 2023 ابحث عن توازن مثالي بين الأناقة والأداء؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك هيونداي توسان 2023 للإيجار. المواصفات: موديل 2023: تأتي توسان بتصميم جريء ومميز يجمع بين الأناقة والراحة مع التكنولوجيا الحديثة. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /