ايجار هيونداي النترا

موديل حديث وأنيق يجمع بين الراحة والأداء داخلية فسيحة ومريحة مع مقاعد من الجلد للراحة القصوى نظام صوتي عالي الجودة لتجربة استماع ممتازة تكييف هواء بتحكم منفصل لراحة الركاب في جميع الأوقات استهلاك وقود اقتصادي لتوفير التكاليف والبيئة مميزات الخدمة:سائق محترف ومدرب على أعلى مستوى من الضيافة خدمة متاحة على مدار الساعة لتلبية جميع احتياجاتك خيارات تأجير مرنة: يومي، أسبوعي، شهري أسعار تنافسية وخيارات دفع مرنة للحجز و الاستعلام 01101555356 موقعنا: