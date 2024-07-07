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ايجار هيونداي النترا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار هيونداي النترا - في القاهرة مصر

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موديل حديث وأنيق يجمع بين الراحة والأداء داخلية فسيحة ومريحة مع مقاعد من الجلد للراحة القصوى نظام صوتي عالي الجودة لتجربة استماع ممتازة تكييف هواء بتحكم منفصل لراحة الركاب في جميع الأوقات استهلاك وقود اقتصادي لتوفير التكاليف والبيئة مميزات الخدمة:سائق محترف ومدرب على أعلى مستوى من الضيافة خدمة متاحة على مدار الساعة لتلبية جميع احتياجاتك خيارات تأجير مرنة: يومي، أسبوعي، شهري أسعار تنافسية وخيارات دفع مرنة للحجز و الاستعلام 01101555356 موقعنا:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ليموزين
التليفون: 01101555356

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العنوان: 12 شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276125

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صورة الاعلان: استئجار افضل ليموزين - في القاهرة مصر

استئجار افضل ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمات ليموزين بداية عندما تفكر في السفر في مصر بأسلوب الرفاهية والفخامة، فإن استئجار أفضل ليموزين ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: استئجار افضل ليموزين - في القاهرة مصر

استئجار افضل ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمات ليموزين بداية عندما تفكر في السفر في مصر بأسلوب الرفاهية والفخامة، فإن استئجار أفضل ليموزين ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ليموزين لرحلات العين السخنة - في القاهرة مصر

ليموزين لرحلات العين السخنة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين العين السخنة عندما نتحدث عن الرفاهية والتميّز في السفر، فإن ليموزينات رحلات العين السخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار رنج روفر فوج فاخرة في مصر - في القاهرة مصر

ايجار رنج روفر فوج فاخرة في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاندروفر فوج في القاهرة عندما يتعلق الأمر بتأجير سيارات فاخرة في القاهرة، فإن ايجار رنج روفر ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاندكروزر الرياض في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاندكروزر الرياض في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاندكروزر الرياض في القاهرة من بين أكثر السيارات شهرة وتميزًا في مصر وفي العديد من دول العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: استئجار سيارات عائلية فور باي فور - في القاهرة مصر

استئجار سيارات عائلية فور باي فور

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين لاند كروزر استئجار سيارة عائلية هو قرار ذكي للكثير من الأسر، خاصة عندما ترغب في الاستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات ليموزين توتا كرولا - في القاهرة مصر

ايجار سيارات ليموزين توتا كرولا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

موديل حديث يجمع بين الأناقة والفعالية داخلية فسيحة ومريحة مع مقاعد ذات تصميم أنيق نظام صوتي بجودة عا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة - في القاهرة مصر

خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع بأفخم تجربة سياحية مع خدمة تأجير ليموزين مرسيدس تاجير ليموزين مرسيدس بالتالي عندما يتعلق الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ميكروباص هايس للإيجار اليومي وخدمة استقبال المطار - في القاهرة مصر

ميكروباص هايس للإيجار اليومي وخدمة استقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ميكروباص تويوتا هايس بشكل يومي ولخدمات استقبال المطار ليموزين مطار بالتالي يعتبر ميكروباص تويو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس - في القاهرة مصر

ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ميكروباصات تويوتا هايس نقل سياحي ميكروباص تويوتا إن خدمات النقل السياحي تلعب دورًا حاسمًا في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين هيونداي اتش وان 20 هو خيار ممتاز لمن يبحثون عن راحة وفخامة في تجربة السفر. إليك بعض المعلوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

رحلة ليموزين بسيارة ميتسوبيشي اكسباندر تعتبر خيارًا ممتازًا لتجربة سفر مريحة ومميزة. إليك بعض المعلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر رانج روفر ديسكفري - اكتشف الرفاهية والأداء هل تبحث عن تجربة قيادة لا تُنسى؟ اختر رانج روفر د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر سبورت - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين رانج روفر سبورت

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجر رانج روفر سبورت - الفخامة والأداء الاستثنائي ابتعد عن المألوف واستمتع بتجربة قيادة فاخرة مع را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس فى القاهره - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس فى القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس,بالتالي تعد تويوتا هايس واحدة من السيارات الرائدة في عالم تأجير السيارات،لذلك وتقد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
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