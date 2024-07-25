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ايجار هيونداى النترا CN7 موديل 2022 بالسائق
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن تجربة قيادة مريحة وفاخرة مع سائق محترف؟ متوفرة الآن للإيجار: هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 مع سائق محترف المواصفات: موديل 2022 تصميم عصري وجذاب محرك قوي وأداء سلس على الطرقات تصميم داخلي فاخر مع مقاعد جلدية مريحة نظام تكييف هواء بارد وفعال نظام ملاحة متقدم وتقنيات أمان حديثة نظام صوت عالي الجودة وتجربة قيادة ممتعة للحجز والاستفسار: يرجى التواصل معنا عبر الهاتف:01099552706 لينك موقعنا : ش الحجاز ميدان المحكمه مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278568
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25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
25/7/2024
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