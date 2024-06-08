أضف إعلانك مجاناً

ايجار هيونداى النترا CN موديل 2023 رحلات الاسكندرية

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار هيونداى النترا CN موديل 2023 رحلات الاسكندرية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

استأجر هيونداي CN موديل 2023 لرحلتك في الإسكندرية هل تخطط لزيارة مدينة الإسكندرية وتبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة؟ اختر هيونداي CN موديل 2023، سيارة رائعة بسعة 4 ركاب تجمع بين الأناقة والأداء العالي. الميزات: سعة تصل إلى 4 ركاب بمقاعد مريحة. تصميم عصري وأنيق يجعلك تبرز أينما ذهبت. نظام تكييف هواء يوفر راحة مثالية خلال جميع فصول السنة. محرك قوي واقتصادي في استهلاك الوقود. مساحة تخزين كبيرة للأمتعه 01099552706 العنوان:12 شارع الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2024
رقم الإعلان: 2273096

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار هيونداى النترا CN l موديل 2023 رحلات شرم الشيخ - في القاهرة مصر

ايجار هيونداى النترا CN l موديل 2023 رحلات شرم الشيخ

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر هيونداي النترا CN 2023 لتجربة قيادة مثالية! اكتشف متعة القيادة مع هيونداي النترا CN 2023، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداى توسان موديل 2023 5 راكب رحلات مرسى مطروح - في القاهرة مصر

ايجار هيونداى توسان موديل 2023 5 راكب رحلات مرسى مطروح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر هيونداي توسان 2023 لتجربة القيادة المميزة! احصل على تجربة قيادة لا تُضاهى مع هيونداي توسان 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: هيونداي اكسنت 1300 سي سي موديل 2000 - في القاهرة مصر

هيونداي اكسنت 1300 سي سي موديل 2000

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هيونداي اكسنت 1300 سي سي موديل 2000 فابريقه دواخل بالكامل وفابريقه سقف رخصه باسمي مرور مدينه نص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

6/4/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™