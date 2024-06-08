ايجار هيونداى النترا CN موديل 2023 رحلات الاسكندرية

(للإيجار)
|استأجر هيونداي CN موديل 2023 لرحلتك في الإسكندرية هل تخطط لزيارة مدينة الإسكندرية وتبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة؟ اختر هيونداي CN موديل 2023، سيارة رائعة بسعة 4 ركاب تجمع بين الأناقة والأداء العالي. الميزات: سعة تصل إلى 4 ركاب بمقاعد مريحة. تصميم عصري وأنيق يجعلك تبرز أينما ذهبت. نظام تكييف هواء يوفر راحة مثالية خلال جميع فصول السنة. محرك قوي واقتصادي في استهلاك الوقود. مساحة تخزين كبيرة للأمتعه 01099552706 العنوان:12 شارع الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز -ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273096
1,000 جنيه
1,000 جنيه
160,000 جنيه