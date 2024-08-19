ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار

تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك خدمة استئجار هيونداي H1 لاستقبال المطار، الحل المثالي لنقل ضيوفك بأمان وراحة. هيونداي H1 هي مركبة عائلية فسيحة تجمع بين الأناقة والعملية. مع سعة كبيرة تتسع لما يصل إلى 8 ركاب، بالإضافة إلى مساحة واسعة للأمتعة، ستضمن لركابك تجربة مريحة من لحظة وصولهم. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة