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ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار - في القاهرة مصر

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تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك خدمة استئجار هيونداي H1 لاستقبال المطار، الحل المثالي لنقل ضيوفك بأمان وراحة. هيونداي H1 هي مركبة عائلية فسيحة تجمع بين الأناقة والعملية. مع سعة كبيرة تتسع لما يصل إلى 8 ركاب، بالإضافة إلى مساحة واسعة للأمتعة، ستضمن لركابك تجربة مريحة من لحظة وصولهم. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزبن مصر
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2024
رقم الإعلان: 2283062

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار - في القاهرة مصر

ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك **خدمة استئجار هيونداي H1** لاستقبال ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم - في القاهرة مصر

ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس زفاف c180 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس زفاف c180

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس زفاف c180 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس زفاف c180

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس _مايباخ _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس _مايباخ _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس مع سائق ,تأجير سيارات مرسيدس بسائق ,سيارات مرسيدس للإيجار مع سائق ,خدمات تأجير سيارات م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم - في القاهرة مصر

ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس زفاف c180 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس زفاف c180

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: باص 28 للتأجير في القاهرة 01119920103 - في القاهرة مصر

باص 28 للتأجير في القاهرة 01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس مايباخ -ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس مايباخ -ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحي في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر الشركة | 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات,.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اكسبندر بأقل سعر 7ر اكب - في القاهرة مصر

ايجار اكسبندر بأقل سعر 7ر اكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ليموزين المطار, شركه ليموزين في القاهره, ليموزين القاهره, ليموزين المطار الخط الساخن, ليموزين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: النقل سياحى بأسعار معقولة - في القاهرة مصر

النقل سياحى بأسعار معقولة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسعار النقل السياحى النقل السياحى الاقتصادى Economic tourist transportation لذلك النقل السياحي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: باصات سياحية في مصر للايجار - في القاهرة مصر

باصات سياحية في مصر للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ايجار اتوبيس رحلات, اسعار تاجير اتوبيسات رحلات 2020, اسعار تاجير اتوبيسات رحلات 2021, ايجار ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فان للمطار - في القاهرة مصر

مرسيدس فان للمطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة! - في القاهرة مصر

استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر فيانو لرحلة فاخرة ومريحة! تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة؟ نقدم لك فيانو، السيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2024
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