ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار

تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك **خدمة استئجار هيونداي H1** لاستقبال المطار، الحل المثالي لنقل ضيوفك بأمان وراحة. هيونداي H1 هي مركبة عائلية فسيحة تجمع بين الأناقة والعملية. مع سعة كبيرة تتسع لما يصل إلى 8 ركاب، بالإضافة إلى مساحة واسعة للأمتعة، ستضمن لركابك تجربة مريحة من لحظة وصولهم. السيارة مجهزة بأحدث أنظمة التكييف لبيئة داخلية منعشة، ومقاعد مريحة تضمن رحلة هادئة بعد السفر. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجدي