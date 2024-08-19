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ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب استقبال المطار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك **خدمة استئجار هيونداي H1** لاستقبال المطار، الحل المثالي لنقل ضيوفك بأمان وراحة. هيونداي H1 هي مركبة عائلية فسيحة تجمع بين الأناقة والعملية. مع سعة كبيرة تتسع لما يصل إلى 8 ركاب، بالإضافة إلى مساحة واسعة للأمتعة، ستضمن لركابك تجربة مريحة من لحظة وصولهم. السيارة مجهزة بأحدث أنظمة التكييف لبيئة داخلية منعشة، ومقاعد مريحة تضمن رحلة هادئة بعد السفر. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزبن مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283055
هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
19/8/2024
استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
19/8/2024
استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
19/8/2024
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19/8/2024
هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
19/8/2024
استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
19/8/2024
تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك خدمة استئجار هيونداي H1 لاستقبال المطار،.
19/8/2024
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19/8/2024
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19/8/2024
مقر الشركة | 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات,.
19/8/2024
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19/8/2024
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19/8/2024
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19/8/2024
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19/8/2024
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