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ايجار هيونداى اتش وان لاستقبال المطار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|لإيجار هيونداي H1 لاستقبال المطار، يمكنك اتباع نفس الخطوات التي ذكرتها سابقًا لإيجار تويوتا هايس. إليك بعض النصائح للحصول على هذه الخدمة: استخدام مواقع تأجير السيارات: ابحث في مواقع مثل Rentalcars.com أو Skyscanner أو مواقع شركات تأجير السيارات الكبرى مثل "يوروبيكار" أو "ثرفتي" التي توفر خدمات استقبال المطار. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284320
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