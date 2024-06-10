ايجار هاي اس من ليموزين نصار

أجر تويوتا هاي اس موديل حديث لخدمات المطار.ليموزين نصار 01119920103 كما ان تويوتا هاي اس حاجة انيقة وفخمة وفي نفس الوقت مريحة لذلك تويوتا هاي اس مجهزة للرحلات و لزيارة الاماكن السياحية والأثرية كما يتميز ميكروباص هاي اس بسقف عالي ومقاعد من الجلد او من القماش المتين الميكروباص معقم ومكيف الميكروباص به وصلات USB وسائد هوائية راديو كل المميزات دي مش هتلاقيها غير مع ليموزين نصار