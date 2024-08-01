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ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|شركة نقل سياحي متابعه الاداره معك حتي الوصل في امان احجز واتصل علي 01501511138 -01144364272 جميع المحافظات داخل القاهره احسن خدمه ايجار نقل سياحي سفر مريحة وفريدة خلال رحلتك السياحية القادمة نحن في مكه للسياحه نقدم لك مجموعة متنوعة من خيارات النقل السياحي التي تلبي كل احتياجاتك من ايجار الأتوبيسات الفاخرة إلى الميكروباصات المريحة والميني باصات العصرية نضمن لك ولمجموعتك الوصول إلى وجهتكم بأمان راحة وأناقة سواء كنت تخطط لرحلة سياحية، زيارة معالم ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد سعد
|التليفون:
|01144364272 _ 01501511138
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280035
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