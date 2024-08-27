ايجار نقل سياحي _استقبل ضيوفك بأناقة مع H1 من ليموزين نصار - خدمة متميزة

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousinenassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284627
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه