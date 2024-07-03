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ايجار نقل سياحي 2024

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي 2024 - في القاهرة مصر

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ايجار اتوبيس 50 فرد مرسيدس ايجار اتوبيس سياحي ايجار نقل سياحي 2024 إيجار حافلات تأجير حافلات خدمات نقل بالحافلات شركات إيجار الحافلات ايجار اتوبيس سياحي 01121759535 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: +201121759535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275747

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس فى القاهره - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس فى القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس,بالتالي تعد تويوتا هايس واحدة من السيارات الرائدة في عالم تأجير السيارات،لذلك وتقد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض تأجير فان سياحي - في القاهرة مصر

عروض تأجير فان سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تخفيضات على ايجار كوستر 24 راكب ايجار فان للرحلات عروض تأجير فان سياحي إيجار فانات تأجير فانات استئ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية - في القاهرة مصر

عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 24 راكب للرحلات|01121759535 اتوبيسات للايجار عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية إي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: مكتب ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

مكتب ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مكتب ايجار ليموزين ايجار تويوتا كورولا موديل 2023 شركة تاجير ليموزين مكتب ايجار ليموزين إيجار ليمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجاراتش وان بارخص الاسعار في مصر من مكه للسياحه يوجد لدينا جنيع انواع السيارات للايجار بخصومات هائل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: اتوبيس 50 راكب مرسيدس للايجار باسعار تنافسيه - في القاهرة مصر

اتوبيس 50 راكب مرسيدس للايجار باسعار تنافسيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اتوبيس 50 راكب للاسجا في مصر بخصم 25% يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار في مصر للحجز والاسستفس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: خصم 25% علي ايجار تويوتا كوستر - في القاهرة مصر

خصم 25% علي ايجار تويوتا كوستر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كوستر للايحار من مكه للسياحه باسعار وخصومات هائله تصل الي 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار افخم سيارات الملاكي والزفاف في مصر وجميع المحافظات - في القاهرة مصر

ايجار افخم سيارات الملاكي والزفاف في مصر وجميع المحافظات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار باسعار تنافسيه في مصر أج من مكه للسياحه واستمتع بألفضل الخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: خصم 25% على ايجار ليموزين مطار القاهرة - في القاهرة مصر

خصم 25% على ايجار ليموزين مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروض ليموزين مطار في عالمنا الحديث، أصبحت الراحة والتوفير جزءًا أساسيًا من تجربة السفر، سواء كنت تسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: ايجار زفاف من الدولي كار - في القاهرة مصر

ايجار زفاف من الدولي كار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار زفاف من الدولي كار أسطول كبير من افخم🚗 الموديلات يضمن لك تجربة مميزة هتكمل فرحتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيس ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار مرسيس ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استقبال مطار بسيارات المرسيدس من ليموزين نصار 30/06/2024 ايجار ليموزين مرسيدس 0 comment ايجار مرسيد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: اسعار و مواصفات مرسيدس E200 2023 فى مصر - في القاهرة مصر

اسعار و مواصفات مرسيدس E200 2023 فى مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير مرسيدس E200 تعد مرسيدس E-Class سيارة فاخرة تجمع بين الراحة والأداء الديناميكي مع تقنيات متطورة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية - في القاهرة مصر

تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر - في القاهرة مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/6/2024
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