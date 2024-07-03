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ايجار نقل سياحي 2024
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار اتوبيس 50 فرد مرسيدس ايجار اتوبيس سياحي ايجار نقل سياحي 2024 إيجار حافلات تأجير حافلات خدمات نقل بالحافلات شركات إيجار الحافلات ايجار اتوبيس سياحي 01121759535 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|+201121759535
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275747
ايجار تويوتا هايس,بالتالي تعد تويوتا هايس واحدة من السيارات الرائدة في عالم تأجير السيارات،لذلك وتقد.
3/7/2024
تخفيضات على ايجار كوستر 24 راكب ايجار فان للرحلات عروض تأجير فان سياحي إيجار فانات تأجير فانات استئ.
3/7/2024
ايجار اتوبيس 24 راكب للرحلات|01121759535 اتوبيسات للايجار عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية إي.
3/7/2024
تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروب.
3/7/2024
مكتب ايجار ليموزين ايجار تويوتا كورولا موديل 2023 شركة تاجير ليموزين مكتب ايجار ليموزين إيجار ليمو.
3/7/2024
ايجاراتش وان بارخص الاسعار في مصر من مكه للسياحه يوجد لدينا جنيع انواع السيارات للايجار بخصومات هائل.
3/7/2024
اتوبيس 50 راكب للاسجا في مصر بخصم 25% يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار في مصر للحجز والاسستفس.
3/7/2024
تويوتا كوستر للايحار من مكه للسياحه باسعار وخصومات هائله تصل الي 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخ.
3/7/2024
يوجد لدينا جميع انواع السيارات للايجار باسعار تنافسيه في مصر أج من مكه للسياحه واستمتع بألفضل الخدم.
3/7/2024
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2/7/2024
ايجار زفاف من الدولي كار أسطول كبير من افخم🚗 الموديلات يضمن لك تجربة مميزة هتكمل فرحتك �.
2/7/2024
استقبال مطار بسيارات المرسيدس من ليموزين نصار 30/06/2024 ايجار ليموزين مرسيدس 0 comment ايجار مرسيد.
1/7/2024
تأجير مرسيدس E200 تعد مرسيدس E-Class سيارة فاخرة تجمع بين الراحة والأداء الديناميكي مع تقنيات متطورة.
1/7/2024
ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزي.
1/7/2024
الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أ.
26/6/2024
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