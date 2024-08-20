ايجار ميني باص 28 ميتسوبيشي

هل تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعة كبيرة؟ نقدم لك ميني باص ميتسوبيشي 28 راكب، الخيار المثالي للنقل الجماعي بفضل تصميمه العصري وأدائه المتميز. المزايا: سعة كبيرة: يتسع لعدد يصل إلى 28 راكبًا بمساحة مريحة. راحة وأمان: مقاعد مريحة وأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: