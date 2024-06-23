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ايجار ميني باص كوستر لرحلة الفيوم|مدينة بدر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ايجار باص تويوتا كوستر شركة تأجير باص كوستر. مدينة بدر 2022 شركة ليموزين بداية تعتبر افضل الشركات السياحية لخدمات ايجار الاتوبيسات السياحية و اسرع خدمات النقل السياحي . للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 01101555356

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمه- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2024
رقم الإعلان: 2274264

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار باجيرو العائليه 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار باجيرو العائليه 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار باجيرو 7 راكب: الخيار المثالي للأسر الكبيرة وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سيارة عائلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ايجار ميكروباص سياحي ليموزين الميكروباص 01101555356 هو خيار رائع للتنقل براحة ورفاهية في حالات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: ايجارميكروباص نقل سياحي - في القاهرة مصر

ايجارميكروباص نقل سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ايجار ميكروباص هايس-ليموزين بداية أسعار تاجير ميكروباص سياحي تعتبر شركة ليموزين بداية من الشرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس - في القاهرة مصر

شركة ليموزين بداية لتاجير ميكروباص هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ارخص ايجار نقل سياحي من ليموزين بداية ميكروباص للايجار في القاهرة يعتبر تأجير ميكروباصات سياحية من ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر - في القاهرة مصر

تأجير حافلات سياحية-للرحلات الترفيهية في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

حافلات سياحية فاخرة للايجار سعر ايجار اتوبيس رحلات تأجير حافلات السياحية للرحلات الترفيهية 011015553.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة - في القاهرة مصر

خدمة تأجير نقل سياحى مميزة|مصر الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة نقل سياحى باصات نقل سياحي للإيجار في مصر الجديدة لذلك تعتبر الرحلات السياحية من أكثر التجارب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار احدث الاتوبيسات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجر بافضل سعر لايجار اتوبيس مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس استئجار اتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 بالتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيسات من تورست|ايجار اتوبيس 50 فرد لرحلات الصيف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الإيجار الآمن والفعّال لحافلة تتسع لـ50 فرد إن تأجير حافلة تتسع لخمسين فرد يمثل خياراً مثالياً للعد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاند كروزر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر 2022 |+201101555356 ايجار سياره رياضيه تويوتا لاند كروزر موديل 2022 في القاهره من ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو V250 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو V250

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو في القاهرة | +0201101555356 ايجار سيارة فاخرة في القاهرة، فقد تكون مرسيدس فيانو م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: الاسعار الجديده لايجار ليموزين مرسيدس - في القاهرة مصر

الاسعار الجديده لايجار ليموزين مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار سيارات مرسيدس |+201101555356 تمتلك مرسيدس-بنز سمعة رائعة في تقديم سيارات فاخرة وذات جودة عالية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات ليموزين فاخرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات ليموزين فاخرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارات مرسيدس ليموزين: تمييز الرفاهية في كل رحلة في عالم الرفاهية والتميز، يأتي تأجير سيارات م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: اسعار ايجار ليموزين مرسيدس E200 - في القاهرة مصر

اسعار ايجار ليموزين مرسيدس E200

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس فاخرة للايجار لذلك ليموزين هي واحدة من وسائل النقل الفاخرة التي تحظى بشعبية كبيرة في مجتمعنا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: اختار عربية الزفة اللي تناسبك بأسعار تناسب ميزانيتك - في القاهرة مصر

اختار عربية الزفة اللي تناسبك بأسعار تناسب ميزانيتك

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اختار عربية الزفة اللي تناسبك بأسعار تناسب ميزانيتك أسطول كبير من افخم الموديلات يضمن لك تجربة مميزة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عايز تغير جو مع العيلة وتعمل رحلة تفرح قلوبكم؟ لو بتدور على راحة بالك وسعادتك من أول الطريق، يبقى ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/6/2024
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