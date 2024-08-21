أضف إعلانك مجاناً
ايجار ميني باص تويوتا كو ستر للسياحة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تويوتا كوستر هو الخيار الأمثل للنقل الجماعي بفضل قدرته على استيعاب عدد كبير من الركاب بشكل مريح وآمن. ومع العروض والخصومات المتاحة، يمكنك الآن الاستمتاع بهذه التجربة الرائعة بتكلفة أقل. لا تفوت الفرصة، ” كوستر للايجار السياحي وتأكد من الاستفادة من هذه العروض لحجز تويوتا كوستر لرحلتك القادمة. للحجز والاستفسار: 01011322557 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست
|التليفون:
|01011322557
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 شارع الحجاز_ميدان المحكمه_مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283527
تورست للنقل السياحي تمتع هذا الطراز بمحرك قوي يضفي أداءً استثنائيًا على الطريق. التي يتميز المرسيدس .
21/8/2024
امرني ليموزين المطار, ايجار ليموزين هايس, ايجار ميكروباص هايس, ايجار هايس للمطار, توصيل مطار القاهره.
21/8/2024
المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز ليموزين المطار, خدمة ليموزين المطار, رقم ليموز.
21/8/2024
Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
21/8/2024
اتوبيس رحلات للايجار, اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, ات.
21/8/2024
استمتع برحلات سياحية لا تُنسى مع عروض وخصومات ليموزين النقل السياحي عندما يتعلق الأمر برحلات السياحة.
21/8/2024
اكتشف الفخامة والرفاهية مع مرسيدس E200! الآن يمكنك تأجير هذه السيارة الرائعة والاستمتاع بتجربة قيا.
21/8/2024
مرسيدس S450 توفر لك تجربة قيادة لا تُضاهى مع أحدث التقنيات وأعلى مستويات الراحة، بينما يعتني سائقنا.
21/8/2024
باصنا مجهز بجميع وسائل الراحة والأمان لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة. استفد من خدماتنا المميزة بأسعار تن.
21/8/2024
سيارتنا مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي مغامرة. احجز هيونداي H1 لرحل.
21/8/2024
أسعار تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات ايجار مرسيدس بالسائق مرسيدسS450 تعد سيارة مرسيدس S450 واحدة من ال.
21/8/2024
أسعار ايجار ليموزين تويوتا كورولا ايجار سيارات اقتصادية عند استئجار ليموزين تويوتا كورولا، يعتمد ال.
21/8/2024
تأجير سيارة جراند شيروكي هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين القوة والأناقة سيارة جراند شيروكي تن.
21/8/2024
هل تبحث عن تجربة سفر مريحة ورفيعة الجودة لعائلتك؟ لدينا الحل الأمثل لك! نقدم لك فان كيا كرنفال الرائ.
21/8/2024
هل تخطط لرحلة عائلية أو جماعية وتبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة؟ نقدم لك ميكروباص تويوتا هايس، الخيا.
21/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.