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ايجار ميني باص تويوتا كوستر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|TOURISMTOURS
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|12شارع الحجاز-ميدان المحكمة- مصرالجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282566
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17/8/2024
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17/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لكم خدمة تأجير حافلة تويوتا كوستر بسعة 24 را.
17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
•مقاعد جلدية فاخرة ومريحة •نظام تكييف عالي الأداء لجميع الركاب •مساحة واسعة للأمتعة •وسائل ترفي.
15/8/2024
•راحة فائقة: مقاعد مريحة ومصممة خصيصاً لراحة الركاب خلال الرحلات الطويلة. •أمان مضمون: مجهز بأحدث.
15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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