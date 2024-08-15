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ايجار ميكروباص – خدمة ذات جودة عاليةمضمونة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار ميكروباص هاى اس تاجير ميكروباص هاي اس فاخر سقف عالي لذلك استئجار ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عالي: رحلات فاخرة تتحدى الارتفاعات في عالم السفر والنقل، تُعد رحلات الجماعات والمجموعات الكبيرة تحديًا يواجهه العديد من المسافرين. لكن مع تقديم ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عالي، أصبحت هذه الرحلات لا تُنسى ومريحة بلا حدود. تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282246
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15/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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13/8/2024
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