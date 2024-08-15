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ايجار ميكروباص – خدمة ذات جودة عاليةمضمونة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ايجار ميكروباص هاى اس تاجير ميكروباص هاي اس فاخر سقف عالي لذلك استئجار ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عالي: رحلات فاخرة تتحدى الارتفاعات في عالم السفر والنقل، تُعد رحلات الجماعات والمجموعات الكبيرة تحديًا يواجهه العديد من المسافرين. لكن مع تقديم ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عالي، أصبحت هذه الرحلات لا تُنسى ومريحة بلا حدود. تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282246

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ليموزين مطار _فان للايجار - في القاهرة مصر

ليموزين مطار _فان للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر - في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار - في القاهرة مصر

لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: دفع رباعي للايجار |01119920103 - في القاهرة مصر

دفع رباعي للايجار |01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ايجار السيارات في مصر, افخم سيارات الدفع الرباعي, ايجار سيارات, ايجار سيارات جيب, ايجار س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023 - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة - في القاهرة مصر

خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة خدمات ليموزين المطار – تجربة فاخرة في مصر تعد خدمة ليموزين الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار - في القاهرة مصر

لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس سيدان للايجار - في القاهرة مصر

مرسيدس سيدان للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس C200 موديل 2023 للإيجار - في القاهرة مصر

مرسيدس C200 موديل 2023 للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برفاهية القيادة مع مرسيدس C200 موديل 2023! احصل على تجربة قيادة لا تُضاهى تجمع بين الفخامة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص رحلات مكيف 2024 - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص رحلات مكيف 2024

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ميكروباص للايجار بالسائق حجز ميكروباص تويوتا هايس لرحلات شرم الشيخ عند التخطيط لرحلة إلى شرم الشيخ، .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا لاند كروزر لللايجار اليومي والشهري _ليموزين مطار القاهرة - في القاهرة مصر

تويوتا لاند كروزر لللايجار اليومي والشهري _ليموزين مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: استقبالات المطار بأرخص سعر في مصر - في القاهرة مصر

استقبالات المطار بأرخص سعر في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
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