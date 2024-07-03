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ايجار ميكروباص سياحي
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروباصات أسعار إيجار ميكروباص ميكروباص 24 راكبًا:بالتالي راحة وأمان في رحلاتك اليومية لذلك يعتبر إيجار ميكروباص بسعة 24 راكبًا خيارًا مثاليًا للرحلات اليومية والرحلات الخاصة بالمجموعات الصغيرة. تجمع هذه الخدمة بين الراحة، والأمان، والمرونة،بالتالي لتوفير تجربة سفر مميزة للجميع,اسعار ايجار ميكروباص . 01121759535 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|+201121759535
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275745
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3/7/2024
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3/7/2024
ايجار اتوبيس 24 راكب للرحلات|01121759535 اتوبيسات للايجار عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية إي.
3/7/2024
مكتب ايجار ليموزين ايجار تويوتا كورولا موديل 2023 شركة تاجير ليموزين مكتب ايجار ليموزين إيجار ليمو.
3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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3/7/2024
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2/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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26/6/2024
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