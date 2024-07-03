تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروباصات أسعار إيجار ميكروباص ميكروباص 24 راكبًا:بالتالي راحة وأمان في رحلاتك اليومية لذلك يعتبر إيجار ميكروباص بسعة 24 راكبًا خيارًا مثاليًا للرحلات اليومية والرحلات الخاصة بالمجموعات الصغيرة. تجمع هذه الخدمة بين الراحة، والأمان، والمرونة،بالتالي لتوفير تجربة سفر مميزة للجميع,اسعار ايجار ميكروباص . 01121759535 شارع الحجاز -ميدان المحكمة-مصر الجديده