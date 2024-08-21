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ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات - في القاهرة مصر

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هل تخطط لرحلة عائلية أو جماعية وتبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة؟ نقدم لك ميكروباص تويوتا هايس، الخيار المثالي لتنظيم رحلات ممتعة ومريحة! مميزات ميكروباص تويوتا هايس: - مساحة واسعة: تصميم داخلي رحب يتسع لعدد كبير من الركاب مع توفير مساحة كافية للأمتعة. - مقاعد مريحة: مقاعد مبطنة ومصممة لتوفير أقصى درجات الراحة خلال الرحلات الطويلة. مواصفات إضافية: - أبواب سهلة الاستخدام: لسهولة الدخول والخروج. - نظام ملاحة GPS: لتوجيهك بأفضل الطرق وتجنب الازدحام. - تجهيزات ترفيهية: لتوفير تجربة ممتعة لجميع الرك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين نصار لايجار الليموزين
التليفون: 01119920103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283464

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صورة الاعلان: عروض وخصومات ليموزين نقل سياحي - في القاهرة مصر

عروض وخصومات ليموزين نقل سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلات سياحية لا تُنسى مع عروض وخصومات ليموزين النقل السياحي عندما يتعلق الأمر برحلات السياحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس E200 الفخمة - في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس E200 الفخمة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف الفخامة والرفاهية مع مرسيدس E200! الآن يمكنك تأجير هذه السيارة الرائعة والاستمتاع بتجربة قيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس S450 مع سائق - في القاهرة مصر

إيجار مرسيدس S450 مع سائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مرسيدس S450 توفر لك تجربة قيادة لا تُضاهى مع أحدث التقنيات وأعلى مستويات الراحة، بينما يعتني سائقنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: باص شيفروليه للإيجار الجماعي - في القاهرة مصر

باص شيفروليه للإيجار الجماعي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

باصنا مجهز بجميع وسائل الراحة والأمان لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة. استفد من خدماتنا المميزة بأسعار تن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار هيونداي H1 للرحلات - في القاهرة مصر

إيجار هيونداي H1 للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سيارتنا مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي مغامرة. احجز هيونداي H1 لرحل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات - في القاهرة مصر

تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسعار تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات ايجار مرسيدس بالسائق مرسيدسS450 تعد سيارة مرسيدس S450 واحدة من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين تويوتا كورولا للإيجار اليومي - في القاهرة مصر

ليموزين تويوتا كورولا للإيجار اليومي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسعار ايجار ليموزين تويوتا كورولا ايجار سيارات اقتصادية عند استئجار ليموزين تويوتا كورولا، يعتمد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: تأجير سيارة جراند شيروكي - في القاهرة مصر

تأجير سيارة جراند شيروكي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارة جراند شيروكي هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين القوة والأناقة سيارة جراند شيروكي تن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار فان كيا كرنفال للرحلات العائليه - في القاهرة مصر

ايجار فان كيا كرنفال للرحلات العائليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة سفر مريحة ورفيعة الجودة لعائلتك؟ لدينا الحل الأمثل لك! نقدم لك فان كيا كرنفال الرائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين هيونداي توسان للرحلات الخاصه - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين هيونداي توسان للرحلات الخاصه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة فاخرة ومريحة لرحلاتك الخاصة؟ نقدم لك ليموزين هيونداي توسان الرائعة، المصممة لتلبية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 50 راكب للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار باص 50 راكب للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة باص 50 للرحلات نود أن نعلن عن بدء تشغيل خدمة باص 50 الجديدة والمخصصة للرحلات! خدمة باص 50 ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا هايس - الشريك المثالي لأعمالك ومغامراتك موثوقية - في القاهرة مصر

تويوتا هايس - الشريك المثالي لأعمالك ومغامراتك موثوقية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا هايس - الشريك المثالي لأعمالك ومغامراتك موثوقية لا تُضاهى: احصل على الأداء العالي والمتانة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر وملاكي للتوصيله مطار رحله مصايف من القاهره لاي مكان في مصر وجميع المحافظات احدث ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر - في القاهرة مصر

اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر وملاكي للتوصيله مطار رحله مصايف من القاهره لاي مكان في مصر وجميع المحافظات احدث ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: باص مرسيدس 50 راكب ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

باص مرسيدس 50 راكب ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين ,ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/8/2024
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