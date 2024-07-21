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ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

(للإيجار)

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صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

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ميكروباص للايجار استئجار كيا كرنفال 7 راكب لرحلات سيوه ودهب عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الأماكن السياحية الجميلة في مصر مثل سيوه ودهب، فإن استئجار كيا كرنفال 7 راكب يمثل خيارًا مثاليًا للأفراد والعائلات الراغبة في قضاء إجازة مريحة وممتعة بكل راحة وسهولة. تجمع كيا كرنفال بين الأداء القوي والراحة الفائقة، مما يجعلها مرافقًا مثاليًا لرحلات الطرق الطويلة والاستكشاف. كيا كرنفال: رفيق سفرك الراقي كيا كرنفال تجمع بين الفخامة والأداء المتميز، وتوفر مقاعد مريحة لما يصل إلى 7 ركاب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار لايجار السيارات والنقل السياحي
التليفون: 01100091997

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العنوان: العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- CAIRO
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277954

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ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات السياحيه

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20/7/2024
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20/7/2024
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خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

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العنوان:

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1,000 جنيه

20/7/2024
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ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

(للإيجار)

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19/7/2024
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(للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: New mercedes vito 2023 - في القاهرة مصر

New mercedes vito 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/7/2024
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تاجيرسيارات مرسيدس-بسيوني ترافل

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/7/2024
صورة الاعلان: شركة نقل سياحي لايجار باصات العائلية - في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي لايجار باصات العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ميني باص 28 فرد للايجار يومي خدمات ايجار نقل سياحي استأجر ميني باص 28 فرد لتحقيق رحلاتك اليومية براح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/7/2024
صورة الاعلان: https://rentcarsegypt.net/blog/ - في القاهرة مصر

https://rentcarsegypt.net/blog/

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار فان سياحي استاجر تويوتا هايس موديل 2023 ايجار فان سياحي تجربة السفر المثالية:بالتالي استئجار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/7/2024
صورة الاعلان: ايجار احدث سيارات مرسيدس في مصر - في القاهرة مصر

ايجار احدث سيارات مرسيدس في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس جي كلاس ايجار مرسيدس بدون بالسائق في عالم السيارات الفاخرة 01119970403 تبرز مرسيدس جي-ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

في عالم يتسم بالتنقلات السريعة والمتطلبات الراقية ايجار افخم سيارات مرسيدس بالتالي ايجار سيارات مرسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/7/2024
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