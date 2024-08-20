ايجار ميتسوبيشي باجيرو 2021

احصل على تجربة قيادة فاخرة وقوية مع ميتسوبيشي باجيرو 2021! سواء كنت تخطط لرحلة برية، أو تحتاج إلى سيارة موثوقة للاستخدام اليومي، باجيرو هو الخيار المثالي لك. المزايا: أداء قوي: محرك قوي وأداء متميز على جميع أنواع الطرق. تصميم فاخر: تصميم خارجي أنيق ومقصورة داخلية مريحة ومجهزة بأحدث التقنيات. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: