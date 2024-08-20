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ايجار ميتسوبيشي باجيرو 2021
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|احصل على تجربة قيادة فاخرة وقوية مع ميتسوبيشي باجيرو 2021! سواء كنت تخطط لرحلة برية، أو تحتاج إلى سيارة موثوقة للاستخدام اليومي، باجيرو هو الخيار المثالي لك. المزايا: أداء قوي: محرك قوي وأداء متميز على جميع أنواع الطرق. تصميم فاخر: تصميم خارجي أنيق ومقصورة داخلية مريحة ومجهزة بأحدث التقنيات. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283130
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
20/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
20/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
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