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ايجار مرسيديس e200 بالسائق
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تأجير سيارة مرسيدس E200 الفاخرة هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الأناقة والراحة والأداء الرائع؟ نقدم لك الآن فرصة تأجير سيارة مرسيدس E200، السيارة التي تعكس الفخامة والتكنولوجيا الحديثة! مميزات مرسيدس E200 لدينا: تصميم أنيق: تصميم خارجي عصري وجذاب يلفت الأنظار. لمزيد من التفاصيل وللاستفادة من عروضنا الخاصة، تواصل معنا عبر الرقم التالي:01099552706 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: / العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283201
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
20/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
20/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
20/8/2024
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20/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة للمجموعات الكبيرة؟ الآن يمكنك استئجار تويوتا هايس 13 راكب، أحدث طرا.
20/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
20/8/2024
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إيجار مرسيدس مع سائق ,تأجير سيارات مرسيدس بسائق ,سيارات مرسيدس للإيجار مع سائق ,خدمات تأجير سيارات م.
19/8/2024
هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
19/8/2024
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19/8/2024
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