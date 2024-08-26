ايجار مرسيدس s450 بالسائق موديل 2024

ستجد عالمًا من الراحة والتكنولوجيا. المقاعد الجلدية الفاخرة، نظام التحكم في المناخ المتعدد المناطق، والإضاءة الداخلية القابلة للتعديل كلها مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي السيارة مزودة بأحدث أنظمة الترفيه والاتصال لضمان تجربة قيادة ممتعة ومريحة. أداء ديناميكي: تحت الغطاء، تخفي مرسيدس S450 محركًا قويًا يوفر أداءً ديناميكيًا واستجابة فورية. للتواصل: رقم الهاتف:01099552706 زوزو موقعنا : ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده