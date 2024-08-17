ايجار مرسيدس e200 موديل 2023

هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استثنائية لإيجار سيارة مرسيدس E200 موديل 2022 الجديدة كليًا. تتميز هذه السيارة بالأداء القوي، والرفاهية المطلقة، والتكنولوجيا المتقدمة. مميزات السيارة: الموديل: 2022 المحرك: 2.0 لتر تيربو القوة: 197 حصان ناقل الحركة: أوتوماتيكي 9 سرعات للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: /