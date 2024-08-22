ايجار مرسيدس c180 موديل 2023

تسعى لتجربة قيادة فاخرة وأنيقة؟ نقدم لك مرسيدس C180 موديل 2023 للإيجار، حيث الفخامة والأداء يلتقيان! مميزات السيارة: تصميم أنيق: تصميم عصري يجمع بين الفخامة والجاذبية. راحة لا مثيل لها: مقاعد جلدية مريحة، نظام تكييف متطور، وتجهيزات داخلية عالية الجودة. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت: