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ايجار مرسيدس c180 موديل 2023
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|تسعى لتجربة قيادة فاخرة وأنيقة؟ نقدم لك مرسيدس C180 موديل 2023 للإيجار، حيث الفخامة والأداء يلتقيان! مميزات السيارة: تصميم أنيق: تصميم عصري يجمع بين الفخامة والجاذبية. راحة لا مثيل لها: مقاعد جلدية مريحة، نظام تكييف متطور، وتجهيزات داخلية عالية الجودة. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283643
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