ايجار مرسيدس S450 للمطار

اكتشف الفخامة المتقدمة مع مرسيدس S 450 رفاهية لا تضاهى وتقنيات مبتكرة استعد لتجربة قيادة استثنائية مع مرسيدس S 450 الجديدة. بتصميمها الفاخر وأدائها المتفوق، تُعد S 450 رمزًا للفخامة والابتكار مزايا مرسيدس S 450:** - **تصميم خارجي فاخر:** خطوط أنيقة وتفاصيل دقيقة تعكس الفخامة العصرية. - **مقصورة داخلية راقية:** مقاعد جلدية فاخرة، ونظام إضاءة داخلي متعدد الألوان، وشاشات عرض متقدمة. - **أداء مذهل:** محرك V6 تيربو مزدوج يولد قوة 367 حصان، مع