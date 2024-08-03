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ايجار مرسيدس S450 للمطار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
اكتشف الفخامة المتقدمة مع مرسيدس S 450 رفاهية لا تضاهى وتقنيات مبتكرة استعد لتجربة قيادة استثنائية مع مرسيدس S 450 الجديدة. بتصميمها الفاخر وأدائها المتفوق، تُعد S 450 رمزًا للفخامة والابتكار مزايا مرسيدس S 450:** - **تصميم خارجي فاخر:** خطوط أنيقة وتفاصيل دقيقة تعكس الفخامة العصرية. - **مقصورة داخلية راقية:** مقاعد جلدية فاخرة، ونظام إضاءة داخلي متعدد الألوان، وشاشات عرض متقدمة. - **أداء مذهل:** محرك V6 تيربو مزدوج يولد قوة 367 حصان، مع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار لايجار السيارات والنقل السياحي
التليفون: 01119920103

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العنوان: العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- CAIRO
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280112

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خدمه ايجار ليموزين زفاف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

خدمه ايجار ليموزين زفاف من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين زفاف بأفضل الأسعار استئجر ليموزين رولز رايس للزفاف اختيار ليموزين رولز رويس لحفل زفافك يعك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات - في القاهرة مصر

ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي متابعه الاداره معك حتي الوصل في امان احجز واتصل علي 01501511138 -01144364272 جميع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

2/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيوندايH1 للعائلات - في القاهرة مصر

ايجار هيوندايH1 للعائلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة من وإلى المطار؟ نحن نقدم لك **خدمة الليموزين الفاخرة للمطار** التي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين فان سياحي - في القاهرة مصر

تاجير ليموزين فان سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة؟ نقدم لك خدمة الليموزين السياحي الفاخر لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس سياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار أتوبيس سياحي، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: 1. البحث عن شركات تأجير موثوقة: ابحث عن شركا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجاراتوبيس مرسيدس 19/02/2023خدمة 367 ايجاراتوبيس مرسيدس ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب اجر معنا افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية - في القاهرة مصر

تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مصر - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ايجار سيارات مرسيدس استئجار سيارات مرسيدس للشخصيات المهمة Renting Mercedes cars for VIPs لذلك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: Book a Mercedes limousine at economical prices - في القاهرة مصر

Book a Mercedes limousine at economical prices

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مرسيدس ليموزين مطار مرسيدس بأقل الأسعار Mercedes airport limousine at the lowest price.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي 50 راكب لرحلات - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس سياحي 50 راكب لرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تاجير اتوبيسات رحلات بالقاهرة|01050624483 تخطط لرحلة سياحية في مصر وتحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وآمنة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: استئجار لاند كروزر للرحلات الطويلة والسفريات - في القاهرة مصر

استئجار لاند كروزر للرحلات الطويلة والسفريات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاند كروزر لخدمات كبار الزوار في مصر أسعار ليموزين لاند كروزر لماذا لاند كروزر هي الخي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين يومي - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين يومي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة تنقل فاخرة ومريحة لرحلاتك اليومية أو مناسباتك الخاصة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر - في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: تاجير اتوبيس مرسيدس 50فرد - في القاهرة مصر

تاجير اتوبيس مرسيدس 50فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الراحة والفخامة: بالتالي حافلات مرسيدس تُصمم بدقة لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة للركاب. تتميز ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

30/7/2024
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