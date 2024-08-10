ايجار مرسيدس E200 موديل 2023

مرسيدس E200 موديل 2023 - الفخامة المطلقة تنتظرك! استمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها مع مرسيدس E200 موديل 2023، السيارة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والرفاهية القصوى. هذه السيارة هي الخيار الأمثل لمن يبحث عن الفخامة والراحة في التنقلات اليومية أو المناسبات الخاصة. مميزات السيارة: أداء قوي: محرك 4 سلندر توربو بقوة للحجز والاستفسار: رقم الهاتف:01099552706 زيارة موقعنا: ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده