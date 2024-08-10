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ايجار مرسيدس E200 موديل 2023

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس E200 موديل 2023 - في القاهرة مصر

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مرسيدس E200 موديل 2023 - الفخامة المطلقة تنتظرك! استمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها مع مرسيدس E200 موديل 2023، السيارة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والرفاهية القصوى. هذه السيارة هي الخيار الأمثل لمن يبحث عن الفخامة والراحة في التنقلات اليومية أو المناسبات الخاصة. مميزات السيارة: أداء قوي: محرك 4 سلندر توربو بقوة للحجز والاستفسار: رقم الهاتف:01099552706 زيارة موقعنا: ش الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 ش الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281198

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8/8/2024
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القسم: 

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8/8/2024
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- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين المطار_ايجار لاندكروزر - في القاهرة مصر

ليموزين المطار_ايجار لاندكروزر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/8/2024
صورة الاعلان: تاجيرة للمطار_ايجار ليموزين - في القاهرة مصر

تاجيرة للمطار_ايجار ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة مميزة في السفر؟ استأجر ليموزين مطار لتبدأ رحلتك براحة وفخامة! نقدم لك سيارات ليموزي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ليوم واحد؟ استأجر سيارة مرسيدس من أسطولنا واستمتع بأقصى درجات الراحة والأن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

7/8/2024
صورة الاعلان: إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2023 - في القاهرة مصر

إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل ترغب في سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي؟ نقدم لك فرصة تأجير مرسيدس C200 موديل 2023، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2024
صورة الاعلان: إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2020 - في القاهرة مصر

إيجار سيارات مرسيدس c200 موديل 2020

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان: تأجير سيارات مرسيدس C200 2020 هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائية؟ الآن يمكنك استئجار سيارة الأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/8/2024
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