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ايجار مرسيدس E200 موديل 2020

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس E200 موديل 2020 - في القاهرة مصر

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إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة تجمع بين الفخامة والأداء الممتاز، فإن تأجير مرسيدس E200 موديل 2020 هو الخيار المثالي لك. تعد مرسيدس E200 من بين أبرز طرازات السيارات التي تقدم تجربة قيادة متميزة بفضل تصميمها العصري وتقنياتها الحديثة. إليك كل ما تحتاج معرفته عن تأجير هذا الطراز الرائع. لماذا تختار مرسيدس E200 موديل 2020؟ مرسيدس E200 موديل 2020 هو تجسيد للفخامة والأداء الرائع. للحجز والاستفسار: يرجى التواصل معنا عبر الهاتف:01099552706 لينك موقعنا : ش الحجاز م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2024
رقم الإعلان: 2278574

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل2022 - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات كبيرة أو .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات - في القاهرة مصر

ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات - في القاهرة مصر

ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات - في القاهرة مصر

ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات - في القاهرة مصر

ايجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق لكبار الزوار والسفارات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان عن تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وواسعة لمجموعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداى النترا CN7 موديل 2022 بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار هيونداى النترا CN7 موديل 2022 بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة مريحة وفاخرة مع سائق محترف؟ متوفرة الآن للإيجار: هيونداي إلنترا CN7 موديل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كرولا موديل 2022 بالسائق - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كرولا موديل 2022 بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لماذا تختار تويوتا كورولا موديل 2022؟ تويوتا كورولا تعد واحدة من أكثر السيارات شعبية وثقة على مستوى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس مايباخ بالسائق 2022 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس مايباخ بالسائق 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

في عالم السيارات الفاخرة، تعد مرسيدس مايباخ 2022 واحدة من أبرز الطرازات التي تجسد الفخامة والأداء ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استئجار مرسيدس فيانو V250 موديل 2022، السيارة الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2022،رائع لأي رحلة جماعية. الراحة والأمان 1. التصميم الداخل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس كوستر اتوبيس 28 واتوبيس 50 ملاكي اى توصيله من القاهره الي جميع المحافظات احدث الموديلات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نقل سياحي من شركه تورست

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي اسعار ايجار فان كيا كرنفال 7 راكب يعد فان كيا كرنفال 7 راكب خيارًا مثاليًا للعديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: Air Port Limousine Service - في القاهرة مصر

Air Port Limousine Service

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار تأجير سيارة ليموزين مرسيدس S450 للمطار عندما يتعلق الأمر بالسفر بأسلوب لا مثيل له وبح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس مرسيدس 33 للرحلات السياحيه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس ايجار تويوتا كوستر لرحلات شرم الشيخ والغردقه عندما تُخطط لرحلة إلى شرم الشيخ أو الغرد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/7/2024
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