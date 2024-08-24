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ايجار مرسيدس C180 موديل 2022
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استئجار مرسيدس C180 موديل 2022، السيارة المثالية للرحلات الخاصة، الاجتماعات، والمناسبات الفاخرة. مواصفات السيارة: الموديل: 2022 المحرك: أداء قوي واقتصادي التصميم: أنيق وعصري للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01011322559
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283865
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