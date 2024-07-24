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ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استئجار مرسيدس فيانو V250 موديل 2022، السيارة المثالية للرحلات العائلية أو الرحلات الجماعية! **لماذا تختار مرسيدس فيانو V250 موديل 2022؟** - **راحة فائقة:** مقاعد جلدية فاخرة ومساحة واسعة لتوفير أقصى درجات الراحة. - **تكنولوجيا متقدمة:** نظام ترفيهي حديث وشاشات متعددة لضمان تجربة قيادة مميزة. - **أداء قوي:** محرك قوي ونظام تعلي01119108231ق متقدم لتوفير قيادة سلسة وممتعة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|توريست ميلوزين
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278542
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