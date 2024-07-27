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ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022 - في Colorado الولايات المتحدة

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للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسيدس فيانو V250 موديل 2022، واحدة من أفضل السيارات التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري. المواصفات: - موديل 2022 - محرك قوي وأداء سلس - تصميم داخلي فاخر مع مقاعد مريحة - تجهيزات حديثة وتكنولوجيا متطورة لمن المناسبة: - الرحلات العائلية - الأحداث الخاصة - رحلات العمل للحجز أو الاستفسار، اتصل بنا الآن!
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: توريست ميلوزين
التليفون: 01119108231

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز-مصر الجديدة- مصر الجديدة
Colorado -

الولايات المتحدة
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2024
رقم الإعلان: 2278988

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022 - في Colorado الولايات المتحدة

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

- في Colorado الولايات المتحدة

للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسي.
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022 - في Colorado الولايات المتحدة

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

- في Colorado الولايات المتحدة

للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسي.
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022 - في Colorado الولايات المتحدة

ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)

- في Colorado الولايات المتحدة

للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسي.
القسم: 

1,000 جنيه

27/7/2024
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