ايجار مرسيدس فيانو v250 موديل 2022

(للإيجار)
|للتأجير: مرسيدس فيانو V250 موديل 2022 هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة لتأجير مرسيدس فيانو V250 موديل 2022، واحدة من أفضل السيارات التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري. المواصفات: - موديل 2022 - محرك قوي وأداء سلس - تصميم داخلي فاخر مع مقاعد مريحة - تجهيزات حديثة وتكنولوجيا متطورة لمن المناسبة: - الرحلات العائلية - الأحداث الخاصة - رحلات العمل للحجز أو الاستفسار، اتصل بنا الآن!
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|توريست ميلوزين
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-مصر الجديدة- مصر الجديدة
Colorado - الولايات المتحدة
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278987
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه