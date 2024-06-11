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ايجار مرسيدس فيانو داخل القاهره بارخص سعر 01119108231
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار مرسيدس فيانو إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين الأناقة والأداء، فإن تاجير مرسيدس فيانو يمكن أن يكون الخيار المثالي بالنسبة لك. تجعل سيارة مرسيدس فيانو من رحلتك تجربة استثنائية حيث تتمتع بالفخامة والأداء العالي. أسعار ايجار مرسيدس فيانو تتناسب مع ميزانيتك نحن نقدم أسعارايجار مرسيدس فيانو منافسة ومناسبة لميزانيتك. نفهم أن تجربة القيادة الفاخرة يجب أن تكون متاحة للجميع، ولذلك نسعى دائمًا لتقديم أفضل العروض والأسعار. تمتاز سيارة مرسيدس فيانو بتصميمها الفاخر وأدائها الاستثنائي.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورزم تورز
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273297
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