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ايجار مرسيدس زفاف c180
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى هذا اليوم المميز. هذه السيارة تجمع بين التصميم الرياضي الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها مثالية لتكون جزءًا من أي حفل زفاف. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزبن مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283058
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19/8/2024
هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
19/8/2024
استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
19/8/2024
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19/8/2024
هل تخطط لرحلة جماعية إلى مرسى علم؟ استمتع بتجربة سفر مريحة وآمنة مع استئجار تويوتا كوستر 24 راكب، ال.
19/8/2024
استئجار مرسيدس C180 كابورليه للزفاف يعد خيارًا رائعًا لمن يرغب في إضافة لمسة من الفخامة والأناقة إلى.
19/8/2024
تحتاج لاستقبال ضيوفك من المطار بطريقة راقية ومريحة؟ نقدم لك خدمة استئجار هيونداي H1 لاستقبال المطار،.
19/8/2024
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19/8/2024
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19/8/2024
مقر الشركة | 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات,.
19/8/2024
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19/8/2024
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