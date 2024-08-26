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ايجار مرسيدس اب 200 لاكبار الزوار ورجال الاعمال
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|استأجر الآن سيارة مرسيدس E200 الفاخرة وتمتع بالرفاهية والأداء العالي! هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الأناقة، الأداء، والراحة المطلقة؟ نقدم لك فرصة استئجار سيارة مرسيدس E200 الفاخرة، السيارة التي تجمع بين التصميم الألماني المتقن والتكنولوجيا المتقدمة لتلبية جميع احتياجاتك. 01102106655 شارع الحجاز-ميدان المحكمة-مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز-ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284321
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